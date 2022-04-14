رسالة الاعتراف باستقلال مصر.. وجهها رئيس أمريكا للملك فؤاد قبل 100 عام

جاء تسلم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، في الولايات المتحدة الأمريكية، هدية أمريكية تخليدا للذكرى المئوية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، تمثلت في وثيقتين تاريخيتين هامتين، حول اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية باستقلال مصر، ليلقي الضوء على هاتين الوثيقتين الهامتين.

خطاب الاعتراف باستقلال مصر وسيادتها

أحد هذين الخطابين، هو خطاب الاعتراف باستقلال مصر وسيادتها، والوثيقة المنشئة للعلاقات، وكان موجّها من الرئيس الأمريكي آنذاك، وارن هاردينج، إلى الملك أحمد فؤاد.

وقال الرئيس الأمريكي هاردينج في خطابه للملك أحمد فؤاد: أعبر عن سعادتي لتقديم المباركة لجلالتك، بمناسبة اعتراف الولايات المتحدة باستقلال مصر.. باسمي وباسم الشعب الأمريكي، أرحب بكم في عائلة الأمم الحرة، كامل أملي لك ولشعبك بحقبة من السعادة والازدهار.

ووقع الرسالة وارن هاردينج، بتاريخ 26 أبريل 1922، يذكر أن هاردينج شغل منصب رئيس الولايات المتحدة بين 1921 و1923.

خطاب تهنئة من الحكومة الأمريكية بمناسبة الاستقلال

أما الخطاب الآخر، فهو خطاب من وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، تشارلز هيوز، إلى عبد الخالق ثروت باشا، الذي كان يشغل منصب رئيس وزراء مصر عام 1922، لتهنئته على الاستقلال عن بريطانيا.

أما الرسالة الأخرى الموجهة لعبد الخالق ثروت باشا من وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، تشارلز هيوز، فقد قال فيها: إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اعترف باستقلال مصرـ ويسعدني جدا أن أعبر لكم، ومن خلالكم، للحكومة المصرية، تهنئتي وتهنئة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بهذه المناسبة السعيدة المتمثلة في تحقيق التطلعات المصرية.

ويزور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على العلاقات المصرية الأمريكية، حيث شارك، بهذه المناسبة، في عدة لقاءات وورش عمل تناولت العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية.