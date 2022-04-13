خبير سياسات: أمريكا لا ترى ضرورة لعزل الرئيس الروسي من منصبه

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن تغيير القيادات العسكرية الروسية في أوكرانيا، من خلال استدعاء جنرال روسي له خبرة في حروب الشوارع، وشارك في العمليات في سوريا وجورجيا والقرم، مع عزل 150 قيادة أخرى، يدل على بطء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتا إلى أن مدينة ماريوبول هي الفيصل لأنها صناعية، ويصنع فيها الحديد مع وجود أنفاق، وقوات مسلحة أوكرانية متأهبة.

هندسة العقوبات على روسيا

أضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث الأخبار»، الذي يُعرض على Extra News، ويقدمه الإعلامي شادي شاش والإعلامية ريهام السهلي، أن الصواريخ لن تكون كافية لوجود أنفاق في هذه المدينة، وتأهب القوات المسلحة الأوكرانية، لافتا إلى أن هندسة العقوبات على روسيا تسير بخطى ممتازة.

وأكد أن الهند والبرازيل واليابان والصين، أكثر الدول المساندة لروسيا، وحرصت الولايات المتحدة الأمريكية على الحديث مع الهند، للتضيق على مساعداتها لروسيا، لكنها لم تلتزم في الوقت الذي التزمت به الصين، لافتا إلى أن عزل روسيا بشكل كبير من سوق الغاز سيستمر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية، ترى أن بقاء بوتين من مصلحة أمريكا، لذا لا يوجد حديث عن عزله بسبب قوة روسيا، وعدم إفادة عزل بوتين.

الاستعداد للاحتفال في 9 مايو المقبل

أوضح خبير السياسات الدولية، أن خطاب بوتين في بيلاروسيا اليوم يشير إلى أنه مستمر في طريقه وسيعلن في 9 مايو المقبل في ذكرىة عيد النصر، الاحتفال بالانتصار على أوكرانيا، لافتا إلى أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أشار إلى أنه يجب أن تهزم روسيا ويهزم بوتين في هذه الحرب.