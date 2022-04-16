بعد هجومها على ميريام فارس وكفوري.. إليسا: «حماقي وأصالة عيلة وأخوة»

قالت الفنانة اللبنانية إليسا، إنها تجمعها صداقة مقربة بمحمد حماقي وأصالة، وتعتبرهما في منزلة العائلة بالنسبة لها، وذلك بعد لقائها في برنامج «مراحل» مع الإعلامي علي العلياني، وكتبت إليسا تغريدة على «تويتر»، قالت فيها: «بحلقة مراحل، داهمني الوقت قبل ما أذكر اتنين من أعز أصدقائي أصالة وحماقي، يمكن لأن ما بعدّن من الصداقات الفنية، بعتبرهم عيلة وأخوة».

وعلقت أصالة على تغريدة إليسا، قائلة: «شكراً صديقتي الحبيبة الصادقة على كلّ مشاعرك الحلوة المُمتعة اللي بتغمري فيها كلّ إنسان بتحبيه، شكراً على اهتمامك ببنتنا شامي ومشاركتك إلي بكلّ مناسباتي الحلوة واللي مو حلوة، دائماً قراب أخوات وأصحاب هاد اللي بتمناه ويسعى له»، لترد عليها إليسا: «مش بالحكي.. بالفعل، وأنت بتعرفي مكانتك ومحبتي إلك ولبنوتك القمر حبيبة قلبي شام، إن شاء لله ما بتشوفو إلا إيام حلوة».

إليسا: ميريام فارس بـ100 وجه.. وصداقتي انتهت بـ كفوري

وبخلاف حالة الحب بين أصالة وإليسا، فتحت الأخيرة النار على مجموعة كبيرة من الفنانين خلال لقائها التلفزيوني على قناة SBC السعودية مع الإعلامي علي العياني في برنامج «مراحل»، حيث وصفت الفنانة ميريام فارس بصاحبة الـ100 وجه، بينما أشارت إلى وجود حساسية في علاقتها بكارول سماحة التي قالت إنها تدعم التعليقات السلبية ضدها على «تويتر»، و«بتحربق عليا» على حد تعبيرها.

إليسا: نجوى كرم استغلت واقعة المسرح ضدي

ووصفت إليسا، الفنان وائل كفوري بمتقلب المزاج وهذا هو السبب في انتهاء صداقتهما لتصبح مجرد زمالة، وفقا لتصريحاتها، كما هاجمت الفنانة نجوى كرم وقالت إنها استغلت الواقعة التي تعرضت لها إليسا في إحدى حفلاتها عندما صعد أحد معجبيها على المسرح، وأصابها بتوتر وارتباك.