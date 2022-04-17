إسدال الستار على قضية اقتحام الحدود الشرقية.. المؤبد لمحمود عزت

أسدلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، الستار على القضية التي حملت رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية»، والمتهم فيها محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وأصدرت المحكمة حكمها اليوم بالسجن المؤبد له.

تفاصيل قضية اقتحام الحدود

وخلال الفترة من عام 2010 وحتي عام 2011 إبان ثورة يناير، بدوائر شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، اشترك المتهم في قضية اقتحام الحدود الشرقية، محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، والقيام بتدريب عدد من العناصر المسلحة على استخدام الأسلحة لإحداث حالة من الفوضي داخل البلاد وضرب واقتحام مباني السجون وتهريب المساجين الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية، من الأجانب والمصريين وكذا المسجونين الجنائيين.

دور محمود عزت في الأعمال التخريبية

واشترك المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، بالمساعدة في إمداد هذه الجماعة بالأموال والمعلومات التي من شأنها أن تساعدهم في اقتحام الحدود الشرقية، فضلا عن مساعدتهم ببطاقة رقم قومي مزورة لتسهيل الأعمال التخريبية، لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذا للمخطط المتفق عليه.

ووفر محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، أيضا عدد من الدرجات النارية والسيارات التي تساعد باقي المتهمين في قضية اقتحام الحدود الشرقية، لتسهيل المهام المكلفين بها، وبذلك تمت جريمتهم.

وفي 16 يونيو 2015، قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة المتهمين في قضية اقتحام الحدود الشرقية بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.