نقص متوقع في زيت عباد الشمس عالميا بعد قرار روسيا بحظر تصديره

قالت وزارة الزراعة الروسية اليوم الخميس إن روسيا ستحظر تصدير بذور عباد الشمس اعتبارا من الجمعة وحتى نهاية أغسطس وستفرض حصة تصدير على زيت عباد الشمس لتجنب النقص وتخفيف الضغط على الأسعار المحلية، وهو ما من شأنه نقص الإمدادات في السوق العالمية.

أضافت وزارة الزراعة الروسية في بيان، «مع النمو الحاد في الأسعار العالمية لزيت عباد الشمس والبذور الزيتية ، هناك حاليا طلب متزايد على المنتج الروسي».

حصة تصديرية قدرها 1.5 مليون طن

وقالت الوزارة إنه سيتم حظر تصدير البذور من الأول من أبريل إلى 31 أغسطس، وسيتم فرض حصة تصديرية قدرها 1.5 مليون طن من زيت عباد الشمس من 15 أبريل إلى 31 أغسطس، وأضافت أنه ستكون هناك أيضا حصة تصدير 700 ألف طن لوجبة عباد الشمس.

وتعد أوكرانيا وروسيا أكبر منتجي زيت عباد الشمس في العالم، والهند من بين العملاء الرئيسيين، والمشتر الأكبر في العالم.

حصص تصدير لزيت عباد الشمس

وقالت وزارة الزراعة الروسية الأسبوع الماضي إن على موسكو تحديد حصص تصدير لزيت عباد الشمس للحفاظ على استقرار الإمدادات المحلية، وتتخذ روسيا خطوات لحماية سوقها الغذائي بعد أن فرض الغرب عقوبات بسبب حربها على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة يوم الخميس، إن مجموعة الإجراءات هذه ستقضي على احتمال حدوث نقص وكذلك الزيادات الحادة في تكلفة المواد الخام والمنتجات ذات الأهمية الاجتماعية في روسيا.

وفي وقت سابق، قال متعاملون لوكالة الأنباء رويترز، إن زيت عباد الشمس الخام الروسي يُعرض بسعر قياسي قدره 2150 دولارًا للطن، بما في ذلك التكلفة والتأمين والشحن، في الهند لشحنات أبريل، مقارنة بـ 1767 دولارًا لزيت الصويا و 1720 دولارًا لزيت النخيل الخام.