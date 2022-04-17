لماذا ترغب روسيا في إعلان سيطرتها على إقليم دونباس قبل 9 مايو؟

تسابق روسيا الزمن من أجل إعلان سيطرتها الكاملة على إقليم دونباس في فترة لا تتجاوز 22 يوما، ورغم محاولاتها السابقة لتعديل خطتها وسحب قواتها من مناطق الشمال حتى تتمكن من تحقيق رغبتها في السيطرة على دونباس قبل 9 مايو المقبل، إلا أن الظروف تحول دون ذلك.

جهود مكثفة للسيطرة على دونباس قبل 9 مايو

وأظهرت صور للأقمار الصناعية المحاولات الروسية لإعادة تمركز قواتها في عدة مواقع استراتيجية، بجنوب وشرق أوكرانيا، فيما أوضحت الصور مساعي موسكو لإنشاء قاعدتين عسكريتين في جنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، للمساعدة في عمليات الإمداد والصيانة، والتي أبرزت الجهد الكبير الذي تقدمه القوات الروسية خاصة قبل 9 مايو، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

ذكرى انتصار السوفييت على النازيين

ويوافق 9 مايو ذكرى انتصار السوفيت على النازيين، الأمر الذي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصدار أوامر إلى الجيش الروسي بضرورة تحقيق نصر في دونباس والقضاء على من أسماهم بالنازيين الجدد في تلك المنطقة قبل العرض العسكري الذي سيقام في الساحة الحمراء.

بحسب «سكاي نيوز» أرجعت الخبيرة الأمريكية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، الأسباب التي أدت إلى تعطل سيطرة القوات الروسية على الإقليم، إلى عدم اهتمام موسكو في البداية بالسيطرة الكاملة على دونباس، إلا أنه وبعد احتدام الحرب واضطرار موسكو للانسحاب من المنطقة الشمالية كإثبات على رغبتها في استمرار المفاوضات، لم يتبقى أمامها سوى الإقليم الذي تريد استخدامه كورقة ضغط لتحقيق أهدافها الرئيسية في نزع اعتراف أوكراني بالجمهوريات المنفصلة وشبه جزيرة القرم، بحسب تصريحاتها.

الطقس وتغيير خطط موسكو من أهم أسباب التأخير

وأكدت تسوكرمان أن الطقس في دونباس أيضًا صعّب العملية العسكرية الروسية خلال الأيام الماضية، حيث شهد شرق الإقليم أمطار غزيرة للغاية مع ارتفاع درجة حرارة الهواء، الأمر الذي سيؤدي إلى ليونة التربة وعرقلة التقدم القوات الروسية، لافتة إلى أن الدبابات والمركبات العسكرية الروسية لا تناسب التربة الناعمة وهو ماجعلها تعلق بها في وقت سابق، ما اضطرها إلى أن تسلك طرقًا ملتويا وهو الأمر الذي أطال أمد العملية، وقد يهدد تخطيطات موسكو بالسيطرة الكاملة على الإقليم قبل 9 مايو.