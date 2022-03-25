ارتفاع الطلب العالمي على زيت عباد الشمس مع تراجع المعروض بسبب الحرب

زاد الطلب العالمي على زيت عباد الشمس، بعد قيام الهند - أكبر مشترٍ عالمي - بشراء كمية من الزيت تتراوح بين 30 و40 ألف طن متري من روسيا، حيث لا تزال صادرات أوكرانيا عالقة في الموانئ بسبب الحرب.

تعطل واردات الدول من الزيت بفعل توقف الشحن في أوكرانيا

وتستحوذ أوكرانيا وروسيا على 80% من صادرات زيت عباد الشمس، وهو ما يشير إلى تعطل واردات الدول من الزيت بفعل توقف الشحن في أوكرانيا والعقوبات المفروضة من الغرب على المتاجرين مع روسيا، بحسب بيانات سابقة من «ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس».

وقبل أيام، جرى تحميل سفينة واحدة بحمولة تتراوح بين 15000 و 18000 طن من روسيا إلى الهند ومن المتوقع تحميل سفينة أخرى بنهاية مارس، بحسب شركة سافيرا الدولية للسلع.

واستوردت الهند 715،934 طنًا متريًا من أوكرانيا و121،323 طنًا متريًا من روسيا في الأشهر الأربعة الأولى من عام تسويق الزيوت النباتية في الهند 2021-22 (نوفمبر-فبراير)، وفقًا لبيانات رابطة مستخلصي المذيبات بالهند في 14 مارس الجاري.

وفي فبراير الماضي وصل نحو 152000 طن متري إلى الهند ومن المرجح أن تصل كمية مماثلة في مارس، ومع ذلك، فإن صادرات أوكرانيا من زيت عباد الشمس لم تتوقف تمامًا، حيث قامت الحكومة الأوكرانية بتصدير كميات صغيرة عبر الطرق البرية.

الهنود لا يحرصون على استيراد زيت النخيل

وقالت «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، إن المزيد والمزيد من المشترين الهنود لا يحرصون على استيراد زيت النخيل وقد يتمكنون من سد فجوة العرض بالخردل المحلي ونخالة الأرز والفول السوداني وزيوت الطعام المخلوطة.

وبلغت تكلفة واردات أولين النخيل 153000 روبية / طن متري في الأسبوع، على الرغم من أن السعر ارتفع بنسبة 18.6% عن الشهر السابق حيث ارتفعت أسعار أسواق الزيوت النباتية الدولية بعد خفض الإمدادات من أوكرانيا والأرجنتين وإندونيسيا - أكبر مصدري زيت عباد الشمس و زيت فول الصويا وزيت النخيل - على التوالي.