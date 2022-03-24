توقعات بتراجع الإنتاج العالمي من زيت عباد الشمس لأدنى مستوى منذ 13 عاما

قالت شركة APK-Inform للاستشارات الزراعية، إن محصول بذور عباد الشمس الأوكراني 2022 قد ينخفض ​​بنسبة 42% إلى 9.6 مليون طن بسبب انخفاض حاد في مناطق البذر عقب الغزو الروسي، وهو ما من شأنه خفض المعروض من زيت عباد الشمس المُصدر من قبل الدولة الأكبر إنتاجاً لبذور عباد الشمس ومصدر لزيته في العالم.

الشركة أشارت في مذكرة بحثية، أن تراجع المساحة المزروعة في أوكرانيا قد ينخفض إلى أدنى مستوى منذ 13 عام، والتي تصل إلى حوالي 4.2 مليون إلى 4.4 مليون هكتار، أو 35% انخفاضًا مقابل مستويات 2021.

معارك روسية في مناطق زراعة المحصول

وقالت الشركة الاستشارية: «يرجع هذا الانخفاض إلى حقيقة أن معظم المعارك في البلاد تتركز في المناطق الرئيسية لزراعة عباد الشمس، وأن محصول بذور اللفت قد ينخفض ​​بنسبة 19% إلى 2.52 مليون طن، بينما من المرجح أن ينخفض ​​إنتاج فول الصويا بنسبة 23% إلى 2.74 مليون طن».

وفي وقتٍ سابق، قال وزير الزراعة الأوكراني رومان ليششينكو، هذا الأسبوع إن مساحة بذر المحاصيل الربيعية في البلاد قد تنخفض بأكثر من النصف هذا العام من مستويات 2021 إلى نحو سبعة ملايين هكتار.

روسيا وأوكرانيا يستحوذان على 80%

وبحسب تقرير سابق لـ«ستاندرد آند بورز» فإن روسيا وأوكرانيا يستحوذان على 80% من صادرات زيت عباد الشمس عالمياً، الأمر الذي آثار مخاوفاً بشأن قدرة البلدين على زراعة وتصدير الإنتاج، وهو ما دفع الهند – أكبر مشترٍ للزيوت في العالم – إلى اللجوء إلى زيت النخيل الإندونيسي والماليزي، مما زاد من أسعار الأخير وخفض من معروضه.

وكانت إندونيسيا وماليزيا، الأكبر إنتاجاً في زيت النخيل عالمياً، ضاعفا في وقت سابق الشهر الجاري من رسوم التصدير، في وقت قررت الأرجنتين خفض تصدير فول الصويا وزيته في وقت لاحق هي الآخرى.