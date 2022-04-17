محافظ القاهرة يطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار

ناشد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم تخزين السلع، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بتوفير السلع وإقامة المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بكل الأحياء؛ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار

ودعا محافظ القاهرة في تقرير للمحافظة، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة في الأسعار خلال الفترة الراهنة، حتى يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن مديريات التموين والأحياء تقوم بحملات مكثفة ومتابعة للأسواق والمحلات للتأكد من توافر السلع بالسعر المناسب والتصدي لأي محاولة لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار.

جولات على الأسواق والمعارض

وأكد «عبد العال»، أنه يقوم بجولات مستمرة على الأسواق والمعارض، للتأكد من توافر جميع السلع والخضار والفاكهة واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة المواطنين والحد من أي مخالفات، مع تقديم كل الدعم من خلال الغرفة التجارية ومديرية التموين للمنافذ والمعارض التي أقامتها المحافظة بجميع الأحياء؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

الاستجابة لمطالب تجار الأسواق

وأشار إلى أنه زار سوق العبور أكثر من مرة في أقل من شهر، وكذلك سوق أثر النبي مؤخرا، فضلا عن متابعة المنافذ والمعارض لتذليل وحل أي مشكلات والاستجابة لأي مطالب خاصة بتجار الأسواق، بما يساهم في استمرار التخفيضات على أسعار الخضروات والفاكهة، مشيرا إلى أن سوق العبور يخدم القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة، ويعد أكبر سوق للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، ويقام على 300 فدان منها 110 أفدنة للتخزين والمباني الإدارية والمنطقة الصناعية و16 فدانا لانتظار الشاحنات و15 فدانا للمساحات الخضراء.