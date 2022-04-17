امتحانات الصف الخامس الابتدائي.. لا تشمل هذه النوعية من الأسئلة

كثفت مديريات التربية والتعليم والتعيلم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 201 - 2022، والتي تعقد ورقياً خلال شهر مايو المقبل في المدارس، وفي لجان مطبقة لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، والتي شددت على تشكيل غرف عمليات مركزية في كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات.

وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن امتحانات الصف الخامس الابتدائي تبدأ يوم 7 مايو المقبل ورقياً، موضحاً أنها ستكون فى مستوى الطالب المتوسط، وأنه تم التنبيه على جميع الإدارات والمدارس بضرورة الالتزام بالمناهج والإشراف على واضعي الامتحانات من الموجه الأول بالإدارة.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي تعقد «يوم ويوم»

وأضاف «سلومة» في بيان له، أن امتحانات الصف الخامس الابتدائي تعقد «يوم ويوم» حتى يتثنى للطلاب فرصة لمراجعة المقرر الدراسي والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن الامتحانات لا تشمل أي أجزاء خارج المقرر الدراسي.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي من المناهج فقط

وبالتزامن مع استعدادات امتحانات الصف الخامس الابتدائي، وجه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بضرورة الانتهاء من شرح المناهج وفق توزيع المنهج، وعمل المراجعات النهائية، وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات والأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف «ناصر» في بيان له، أن امتحانات الصف الخامس الابتدائي لا تشمل أي أسئلة ذات صبغة سياسية وتم وضعها وفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لافتاً إلى التنبيه بعدم التصوير داخل اللجان وكذلك عدم اصطحاب المحمول للطلاب والمعلمين.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 في الجيزة

- 7 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية وامتحان التربية الدينية.

- 9 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية.

- 11 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم.