توجيهات عاجلة من «تعليم الجيزة» للمدارس بشأن امتحانات الترم الثاني

وجه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعلمي الفني في محافظة الجيزة، جميع الإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وامتحانات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، والتي تنطلق غداً الاثنين الموافق 18 أبريل الجاري.

الانتهاء من المناهج طبقاً للخريطة الزمنية

وشدد «سلومة»، في بيان له، على ضرورة الانتهاء من المناهج طبقاً للخريطة الزمنية وخطه كل مادة، والتأكد من وضع الامتحانات من الموجهين على أن تكون في مستوى الطالب المتوسط، فضلا عن الالتزام بالمناهج، والإشراف على واضعى الامتحانات من الموجه الأول بالإدارة.

وأكد مدير المديرية، ضرورة الالتزام بمواعيد امتحانات المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع خلال أيام 18 و19 و20 أبريل 2022 والتنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالجداول المرسلة من المديرية والإعلان عنها في مكان واضح في المدرسة وعلي صفحات الإدارات و المدارس والتي تنطلق خلال الفترة من 7 إلى 19 مايو 2022.

تفعيل غرف العمليات في الإدارات

وأوضح أشرف سلومة، أنه تم التنبيه بضرورة الالتزام بتفعيل غرف العمليات في الإدارات والتبليغ على أي مشكلة، وذلك للتواصل والعمل على حلها فوراً، والتنبيه على وجود امتحانات تخلفات للطلاب الذين لديهم عذر مقبول للفصل الدراسي الأول لسنوات النقل يقبله مدير المدرسة ومدير عام الإدارة للشهادة الإعدادية.

إجراءات وقائية مشددة في اللجان الامتحانية ضد كورونا

وشدد على سرعة تجميع الاحصاء من المراحل وغرف العمليات في أسرع وقت، وضرورة مراعاة الدقة ويكون المقيد ثابتا في كل يوم، مؤكداً أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة في اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا كتعقيم وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية، فضلاً عن قياس درجة حراراتهم قبل السماح لهم بدخول المدرسة.