حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة والجيزة، موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم التاني 2022، موضحة أن الامتحانات تبدأ في يوم 7 مايو المقبل، وتُعقد ورقيًا في لجان تطبق جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، مثل تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، فضلًا عن عدم السماح لهم بدخول المدرسة دون قياس درجة حراراتهم.

تعرف على موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم التاني 2022

وقالت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم التاني 2022 هو 7 مايو المقبل، إذ تبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل بمادة اللغة الأجنبية والعلوم لمدة ساعة ونصف.

وقال أشرف سلومة، مدير المديرية، إنه جرى تحديد موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم التاني 2022 وفق الخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحًا أن الامتحانات ستعقد ورقيًا وجرى وضعها بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية ووفق المواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تحديد موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم التاني 2022 وفق الخريطة الزمنية

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم التاني 2022 تعقد «يوم ويوم» حتى يتاح للطلاب مراجعة المقرر الدراسي جيدًا قبل الامتحان، موضحًا أن المدارس حرصت على توفير تدريبات مكثفة للطلاب على قياس مخرجات التعلم وحل الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتًا إلى أنه يعقد يوم الاثنين الموافق 9 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

وفي سياق متصل، قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم التاني 2022، يبدأ ضمن مراحل النقل والإعدادي يوم 7 مايو وفق الخريطة الزمنية للدراسة، موضحًا أنه سيتم إعلان الجدول خلال ساعات، ويجرى حاليًا الاستعداد الجيد للامتحانات بالتنسيق مع المدارس والإدارات التعليمية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم التاني 2022 في الجيزة

- 7 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان التربية الدينية.

- 9 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية.

- 11 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم.