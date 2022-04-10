أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 القاهرة الترم الثاني، يبدأ اعتبارًا من يوم 7 مايو المقبل، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 11 من نفس الشهر، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقيًا في المدارس ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

وقال مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 القاهرة الترم الثاني، تم إعلانه، إذ تعقد الامتحانات بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدًا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 القاهرة الترم الثاني ينتهي يوم الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل بمادة اللغة الإنجليزية والعلوم، موضحًا أنه تم الانتهاء من وضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وتم التنسيق الكامل مع جميع المدارس للوقوف على الاستعدادات النهاية لعقد الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 القاهرة الترم الثاني

- يؤدي الطلاب يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يؤدي الطلاب يوم الاثنين الموافق 9 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات االجتماعية.

- يؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل امتحان مادة العلوم واللغة الإنجليزية.

ونوه مصطفى عبده، إلى أنه يتم عقد امتحان المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع، يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء، 18 و19 و20 أبريل الجاري، على أن تنتهي يوم الأربعاء 27 من نفس الشهر.