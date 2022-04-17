حبس 3 صبية في واقعة وفاة شاب بالإسماعيلية بسبب اللعب بـ«أكياس مياه»

أمرت نيابة الإسماعيلية مساء اليوم الأحد، بحبس 3 صبية متهمين في واقعة وفاة شاب أول أمس، بسبب اللعب بأكياس المياه، إذ استمعت لأقوال المتهمين في الواقعة، وأمرت بحجزهم لحين انتهاء وورود تحريات المباحث الجنائية.

القبض على المتهمين

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانا رسميا أمس، يفيد بالقبض على 3 صبية «أحداث»، على ذمة اتهامهم بإلقاء أكياس المياه على المجني عليه وبعض أصدقائه خلال وجوده في أحد المقاهي بمنطقة الجامعة القديمة بالإسماعيلية.

وقال البيان، إنه تم رصد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد قيام الشاب هشام زكريا بالركض خلف 3 صبية، إلا أنه تعرض للسقوط والوفاة إثر أزمة قلبية.

تشييع جثمان الشاب

وشيع الآلاف من أهالي الإسماعيلية جثمان الشاب داخل مسجد المطافئ في قلب مدينة الإسماعيلية، مساء أول أمس، لمقابر الأسرة، وسط حالة كبيرة من الحزن.

ونعى مواطنون عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لارتباط الشاب بعلاقات اجتماعية كثيرة مع عدد من المواطنين في الإسماعيلية.

وقال أحمد عيسي، صديق الشاب هشام زكريا، وشاهد عيان على الواقعة، إن المجني عليه حاول اللحاق بالصبية فور إلقائهم المياه على المنضدة الخاصة بهم.

وتابع: «فور لحاقه بهم تعرض للسقوط على الأرض بسبب انفعاله الشديد على الأطفال لكرهه التصرفات الخاطئة من الصبية، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي في الحال».

وأشار إلى أن ضباط المباحث الجنائية نجحت في تحديد المتهمين وضبطهم في خلال ساعات قليلة من ارتكابه الواقعة.