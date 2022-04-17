شريف سلامة يتحرش بفتيات المصنع في الحلقة الـ16 من مسلسل فاتن أمل حربي

بدأت الحلقة الـ16 من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، بلقطة «فلاش باك» قبل وقوع الطلاق بين «فاتن» و«سيف»، إذ نشبت مشاجرة بين «فاتن» و«سيف»، بعدما كشفت والدة الأخير، التي تجسد دورها الفنانة فادية عبدالغني، عن شكوى العديد من فتيات المصنع بتحرش «سيف» بهن، ناصحة بزواجه للمرة الثانية.

أحداث الحلقة الـ 16 من مسلس فاتن أمل حربي

وخلال أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل فاتن أمل حربي، قام شجار بين «فاتن» و«سيف»، التي هددت بفضحه، ووصفته بالـ «متحرش».

مواعيد مسلسل فاتن أمل حربي.. والقنوات الناقلة

ويأتي العمل الدرامي فاتن أمل حربي، في الأوقات التالية، حصريًا على شاشة سي بي سي:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية 10:15 صباحًا.

كما يمكن متابعته عبر منصة Watchit.