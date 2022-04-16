شريف سلامة يتعرض للضرب في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 15 بسبب نيللي كريم

لاتزال أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، تتصاعد في كل مشهد، خاصة وأن العمل يناقش العديد من المشكلات التي تتعرض لها المرأة عقب الانفصال داخل أروقة المحاكم.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي

وبدأت أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل فاتن أمل حربي، بأزمة صديقة «فاتن» التي تعرضت للضرب المُبرح من قِبل شقيقها الذي رفض إعطائها حقها بالميراث، إلى أن تدخلت «فاتن» والشيخ «يحي» لينجحوا في إعطائها ثمن هذا الميراث، بعد اقناع شقيقها.

المجلس القومي للمرأة يحتفي بـ«فاتن»

وخلال تسلسل أحداث الحلقة، استقبل المجلس القومي للمرأة «فاتن» للتأكيد عن دعمها لقضيتها وقضايا السيدات عقب الانفصال.

ضرب شريف سلامة

وانتهت أحداث الحلقة بتهجم «شريف سلامة» على «نيللي كريم» عقب جلسة المحكمة، التي طالبت فيها بإحالة القانون للمحكمة الدستورية، لتقرر السيدات الموجودة بالمحكمة التعدي عليه بالضرب.