مواعيد مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 16 بطولة نيللي كريم والقنوات الناقلة

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 16 بطولة نيللي كريم والقنوات الناقلة، ما زالت محل بحث المتابعين على الرغم من مرور نصف شهر رمضان الكريم منذ بداية عرض أولى حلثقات المسلسل، وذلك بعد أن تطورت الأحداث واشتعلت المواقف بين فاتن وطليقها سيف.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 16 بطولة نيللي كريم والقنوات الناقلة

شهدت الحلقة 15 من مسلسل فاتن أمل حربي تطورات جديدة في وتيرة الأحداث الخاصة بقضية فاتن، حيث طلب المجلس القومي رؤيتها لمعرفة آخر ما وصلت إليه لحل مشكلاتها مع طليقها، وأكدت رئيس المجلس أن الدولة تقدم لها الدعم والمساعدة.

ويأتي العمل الدرامي في الأوقات التالية، حصريًا على شاشة سي بي سي:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية 10:15 صباحًا.

كما يمكن متابعته عبر منصة Watchit.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ويشارك في العمل الفني الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، جيلان علاء، هالة صدقي.