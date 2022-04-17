هجرس يكشف حقيقة فيديو چوني في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 16

دارت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل الكبير أوي 6 حول ما يفعله البلوجرز وصانعي المحتوى على شبكة الإنترنت، وبرزت الفكرة عندما كانت تشاهد مربوحة فيديوهات إحدى السيدات التي كانت تحضر الطعام، وخصوصًا الكفتة في غرفة النوم، وعندما رأى چوني عدد المتابعين لها، لجأ إلى إعداد فيديو ونشره على شبكات الإنترنت.

وذهب صديق الكبير، خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 6، حتى يجعله يشاهد الفيديو الذي صنعه چوني وشارك به حتى يأخذ برأيه، ليخبره الكبير أنه فيديو غير حقيقي، ثم يخبره بأنه يشاهد محتويات أخرى على التيك توك، مثل فيديوهات «لورديانا» الراقصة، لتسمعه مربوحة وتعاتبه على ذلك.

مربوحة تخبر چوني بكشف هجرس له

وأثناء جلوس مربوحة في الدوار وهي حزينة، يأتي چوني ليخبرها أنه حزين أيضًا، إذ أن الفيديو الذي قام بنشره لم يحصل إلا على عدد قليل من المشاهدات، بالإضافة إلى نشر تعليقات سلبية عنه، لتخبره مربوحة أن هجرس قام بنشر حقيقة الفيديو الخاص به عبر صفحته الرسمية.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6

يعرض مسلسل الكبير أوي 6 مع توقيت الإفطار، إذ يتمّ إذاعة الحلقة الجديدة على قناة ON E في تمام الساعة 6:20 مساءً، بينما يتمّ إعادته مرة أخرى في تمام الساعة 1:50 صباحًا على نفس القناة، فيما تأتي الإعادة الثانية له في اليوم التالي في تمام الساعة 2 ظهرًا.