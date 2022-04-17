كريم قاسم: «اللي بيحصل في ريهام حجاج ظلم.. واتفاجئت باعتزال توفيق عبدالحميد»

كشف الفنان كريم قاسم عن تفاصيل تعاونه للمرة الثانية مع ريهام حجاج من خلال مسلسل يوتيرن، الذي يعرض حاليا في سباق دراما رمضان.

وتحدث قاسم عن العديد من الأمور المتعلقة بالمسلسل، التي شغلت الجمهور خلال الأيام الماضية، خاصة بعد نشر ريهام حجاج عبر حسابها على إنستجرام فيديو كريم الذي قال فيه: «المسلسل واجه افتراء من بعض الناس، حد يطلع يعمل مونتير ويقولك أنا اشتغلت وهو أصلا مالهوش علاقة بالمسلسل، وواحدة تتكلم على التتر وتقولك أصلها ظلمتني، يا جماعة أنتوا بتلغوا مؤسسة كاملة، فيه شركة إنتاج، وفيه مخرج، وفيه ناس تانية بتاخد قرارات، أنا عمال أغنى ظلم ظلمات بتاعت التتر بسبب المواقف دي، في إيه يا جماعة، وابتديت أحس إن فيه حاجة ممنهجة بالذات ضد ريهام».

كريم قاسم: صفحات مزيفة تهاجم ريهام حجاج

وأضاف قاسم في الفيديو المنشور له: «أنا متفهم إن فيه ناس ممكن ما تحبش ممثل، لكن لما جيت أركز شوية، ولما تابعت الكومنتات، لقيت 70% منها صفحات فيك عمرها ما نشرت بوستات، وبالمناسبة أنا تاني سنة أشتغل مع ريهام حجاج ما شوفتش منها حاجة واحدة وحشة، بل بالعكس وقفت جنبي كتير، أوقات كتير ماكنتش قادر أشتغل سواء السنة دي، أو السنة قبل اللي فاتت أو متضايق من حاجة أو كده، كانت هي تتدخل وتحل رغم إن ده مش دورها».

كريم قاسم: تفاجأت باعتزال توفيق عبدالحميد

وتابع قاسم: «أما فيما يتعلق بالأستاذ توفيق، إحنا كلنا اتفاجئنا أنه نزل البوست ده في التوقيت ده، بس أنا برضه مع شغلي معاه مقدر جدا لأن الظروف اللي بنشتغل فيها اتغيرت، إحنا بنصور يوميا 14 و18 ساعة وأحيانا بنوصل لـ 23 ساعة، وطبعا أنا مقدر ظروفه الصحية».