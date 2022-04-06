إصابة 6 أشخاص بحادثي سير لدراجات نارية في بني سويف

أصيب 6 أشخاص في حادثي سير بطرق محافظة بني سويف، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، الأول إثر انقلاب دراجة نارية، والثاني نتيجة تصادم سيارة ملاكي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

انقلاب دراجة نارية بزراعي إهناسيا ننا

وفي الحادث الأول أصيب 3 أشخاص إثر حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي إهناسيا ننا، أمام مدخل قرية منيل موسى التابعة لمركز إهناسيا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: محمد.ح ، 55 سنة، مصاب بجروح وكدمات، وعبد الله. ن 16 سنة، مصاب جروح وكدمات وأبانوب. ز 18 سنة، مصاب بارتجاج في المخ، وجميعهم مقيمون بمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف.

حادث تصادم بطريق بني سويف الفيوم

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق الفيوم بني سويف القديم قرب مدخل قرية الحاجر، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: سيد. ص، 18 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وجروح وسحجات، وحسام.م، 17 سنة، مقيم اللاهون بمحافظة الفيوم، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وعمر. م، 17 سنة، مصاب جروح وسحجات واشتباه كسر بالساقين، وجميعهم مقيمون بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم.