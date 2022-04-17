حريق هائل في محل بالطالبية.. البضاعة تحولت لرماد 

شهدت منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة حريقاً هائلاً اندلع داخل محل أحذية وامتدت ألسنة اللهب إلى محل هدايا بجواره، وهرع رجال الحماية المدنية بالجيزة وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

بلاغ بنشوب الحريق

وتلقى المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل محل أحذية، وامتدت ألسنة اللهب إلى محل هدايا بجواره، بدائرة القسم، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ماس كهربائي وراء الحريق

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية، عن أن النيران التهمت محتويات جزئية في المحل الثاني بسبب ماس كهربائي من إحدى الوصلات بمحل الأحذية، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.