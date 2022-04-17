الحماية المدنية تسيطر على حريق بعقار وحوش دون إصابات بسوهاج

اشتعلت النيران في حوش بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، دون سابق إنذار، لتمتد من الحوش إلى منزل مجاور، واتصل الأهالي بالنجدة والحماية المدنية بسوهاج، التي دفعت بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحادث، وأرجع مالك الحوش سبب الحريق لماس كهربائي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، يفيد بوجود بلاغ من مركز شرطة البلينا، بنشوب حريق بحوش بدائرة المركز مركز البلينا.

الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق

على الفور انتقلت قوة من وحددة البحث الجنائى لموقع الحادث، ووحدة حماية مدنية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء، وبالفحص لموقع الحادث، تبين نشوب حريق بحوش ملك «محمد ج ع ا» 50 عاما، عامل بناء، يقيم بدئرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

امتداد النيران لمنزل مجاور

امتدت النيران إلى منزل مجاور للحوش الذى نشب به الحريق، المنزل مكون من طابق واحد، ملك «فهد م ع ا» 49 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وجرى الدفع بسيارتين سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية.

وبسؤال مالك الحوش والمنزل، أفادا بأنهما فوجئوا بالنيران بالحوش دون سابق إنذار لتمتد إلى المنزل المجاور، وأرجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، أزيلت آثار الحريق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.