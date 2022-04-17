كثرت عمليات البحث مؤخرًا، عبر المحرك العالمي الشهير «جوجل»، عن مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 16 والقنوات الناقلة، بالتزامن مع عرض الحلقة الجديدة، مساء اليوم، والتي من المقرر أن تشهد تطورات جديدة، نحو علاقة الصداقة بين كل من غادة عادل ويسرا.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 16 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تعرض الحلقة السادسة عشر من مسلسل أحلام سعيدة على شاشة ON E الفضائية، في كل من المواعيد الآتية:

- العرض الأول في تمام الساعة 8:25 مساء.

- الإعادة الأولى في تمام الساعة 5:30 صباحا.

- فيما تأتي الإعادة للمرة الثانية في الساعة 10:50 صباحا.

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 15

وشهدت حلقة أمس تطورات في علاقة صداقة «شيرين» وتلعب دورها غادة عادل، و«فريدة» وتجسد شخصيتها يسرا، وذلك بعد أن قررت الأخيرة الذهاب لقضاء عدة أيام في منزل الأولى.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة العمل يسرا، مي كساب، شيماء سيف، غادة عادل، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.