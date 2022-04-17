صاحبة دور مليحة في مسلسل جزيرة غمام: مش زعلانة على المشاهد المحذوفة

أعربت الفنانة عايدة فهمي، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن دورها في مسلسل «جزيرة غمام»، إذ تُجسد شخصية المرأة العجوز الكفيفة «مليحة»، وفقدت حفيدتها «سندس»، قائلة: «لي الشرف والفخر لوجودي في هذا العمل الفني المتميز».

نجاحي في مسرحية فريدة سبب ترشيحي لمسلسل جزيرة غمام

وكشفت «فهمي»، خلال حوارها مع «الوطن»، أن مُشاركتها في مسلسل جزيرة غمام، جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسرحية «فريدة»، وإذ حصل الدور على ردود فعل إيجابية واسعة على المستوى النقدي والجماهيري، موضحة: «نجاحي في هذه المسرحية كان سببًا رئيسيًا في ترشيحي لهذا المسلسل»، متابعة: «أعتقد أن صُناع الأعمال الدرامية بدأوا ينتبهون لمُمثلي المسرح، ويتمسكون بهم، وهذا أمرًا مستحدثًا في السنوات الأخيرة».

لم أتخوف من دوري في جزيرة غمام

وقالت عايدة فهمي: «تحمست جدًا للدور، ووافقت على العمل فور اطلاعي على قصة المسلسل، إذ أرى أنّ هذه الشخصية تُشجع أي مُمثلة لتجسيدها»، متابعة: «فيه ممثلات تخاف تعمل دوري في المسلسل، لمجرد أنّ الشخصية لمرأة عجوز وكفيفة في نفس الوقت، لكن أنا لم أخف إطلاقًا، بالعكس المُمثل الجيد يستطيع تجسيد أي دور».

فهمي: لو طالعة وبقول جملة في هذا العمل فإني افتخر بذلك

وأشارت إلى أنه نظرًا لضيق الوقت ومساحة الحلقات، فتسبب ذلك في حذف بعض مشاهدها وبشكلٍ مفاجئ، قائلة: «لما شُفت المسلسل والنجاح اللي حققه، مزعلتش من المشاهد التي جرى حذفها، واحترمت رؤية المخرج، وقلت لنفسي: لو طالعة وبقول جملة وحيدة في هذا العمل، فذلك فخرٌ لي، ما بالك إنني ألعب دورًا جيدًا ومؤثرًا ويستحوذ على مساحة كبيرة بالنسبة لي».

مسلسل جزية غمام، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة طارق لطفي، ومي عز الدين، وأحمد أمين، وفتحي عبدالوهاب، ورياض الخولي، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة، ومي الغيطي.