الحلقة 15 من جزيرة غمام: «عجمي» يكشف عن قاتل سندس.. وبطلان يتآمر ضده

شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل «جزيرة غمام»، تطورا مثيرا فى الأحداث، إذ أعلن الحاج «عجمي» الفنان رياض الخولي، أنه لن يحمي أي قاتل، إذ جلس وسط مجموعة الضيوف في بيته، منهم بطلان، الذي يؤدي دوره الفنان محمود البزاوى، والمعلمة «هلالة» التى تقوم بدورها الفنانة وفاء عامر، وبدأ يتحدث عن «حمدي» الشخص الذي يعرف القاتل.

وقال الحاج «عجمي» الذي يقوم بدوره الفنان رياض الخولي: «حمدي ولد الحاج محيي قلبه رقيق، ومستحملش يا ولداه أن يشيل الذنب الكبير ده جواه، وبقى كل يوم يروح عند بيت سندس، ويقعد تحت شباكها، ويبكي، ومليحة عكشته وربطته وخلته يقر، وقال لها هما اتنين بس أنا مقدرش أقول هما مين».

وبدأ بطلان يعترض على كلام الحاج عجمي، بسبب أن الكلام يدور حول ابنه قدري، لكن الحاج عجمي طلب أن يكمل كلامه، مضيفا أن أصدقاء حمدي، هما نجاح ولد الضمراني، وقدري ولد البطلان.

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من جزيرة غمام

وقال: «بعد ما سندس ماتت بليلة، نجاح ساب الجزيرة وسافر، ورجع بعد مدة، وصدفت في نفس الوقت، أن حمدي قعد في بيته، لا نزل يصيد ولا يعمل أي حاجة، لكن اللى فضل قدري ولد البطلان التقيل أبو قلب شديد، وجبته سألته، لكنه طلع حويط وخلانى أصدقه، وقلت له روح لأبوك، ومع جثة سندس طلعت شال غالي مش من بلدنا، وأنا علشان جوز الست هلالة، وخلجاتى فى دولابها، شوفت الشيلان بتاعة نجاح لاقيتها من نفس النوع».

الحاج عجمي: لا أحمي قاتل حتى لو كان ولدي

عند هذه النقطة، ثار «بطلان» وقال: «اسمع يا حاج عجمي ملكش صالح بولدي، حتى لو قتل 100»، وقتها رد «الحاج عجمي» قائلا: «وأنا محميش قاتل حتى لو كان ولدي»، وعندما بدأ الحضور فى مطالبته بنسيان حادث قتل سندس، تأثر الحاج «عجمي» قائلا: «وحق ربنا وحق البنت الغلبانة دي».

ثم يذهب «بطلان» إلى خلدون، الذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، ليطلب منه أن يقفوا معه ويساعدوه، فيوافق «خلدون» قائلا: «خدامينك قبال أيث حد حتى لو كان سيدك الحاج عجمي»، وعندما اعترض «بطلان» على التشبيه تراجع «خلدون» سريعا، وقال :«مين العجمي اللى أنت طول عمرك تحت طوعه تابع ذليل، مع أنك تحكم 100 جزيرة زى جزيرة غمام».

ويشترط «خلدون»، أن يحصل على مقابل، وهو التخلص من الشيخ عرفات، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد أمين.