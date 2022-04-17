ناقد فني يشيد بأداء محمود البزاوي في جزيرة غمام: مشخصاتي كبير

أشاد الناقد الفني محمود عبدالشكور بالفنان محمود البزاوي لأداءه الرائع في مسلسل جزيرة غمام، مؤكّدًا أنَّه يجيد تأدية الأدوار الصعبة، ويستحق مكانة كبيرة في عالم الفن وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

محمود البزاوي يعتمد على الأداء الهادئ

وكتب «عبدالشكور»، قائلًا: «من أفضل نجوم مسلسل جزيرة غمام، الفنان محمود البزاوي، في دور البطلان الرجل الثاني في الجزيرة، أو لعله الباطل مجسدًا في رجل يعرف كيف يستفيد من منصبه، ويعرف كيف يدير أموره، ولا يتردد في استخدام أي وسيلة».

واستطرد قائلًا: «أخطرها بالطبع أن يحمي خلدون وفريقه، ويستفيد في نفس الوقت من الشيخ محارب ورجاله، بل ويشتريه بالتموين والمال، رغم أن خلدون ومحارب على طرفي النقيض، ولكن يبدو أن المصالح تتصالح في سبيل السيطرة على الجزيرة».

مسلسل جزيرة غمام مباراة في التمثيل

وأشار إلى أنَّ «محمود البزاوي يعتمد على الأداء الهادئ دون صخب أو تعبير زائد، المبالغة اختيار سهل ولكنها يمكن أن تفسد أداء هذه الشخصيات، الباطل ماكر ومراوغ والبطلان مفاوض جيد وحويط، ولذلك تصبح مشاهد البزاوي مع رياض الخولي، ومشاهده مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي، مباراة في المكر واللف والدوران».

واختتم كلامه قائلًا: «كل شخصية لديها هدف تريد الوصول إليه، وكل شخصية تفهم مناطق القوة والضعف عند غيرها، وحوار عبدالرحيم كمال ذكي ومناسب لكل شخصية، والنتيجة تألق الجميع في أدوارهم، محمود البزاوي مشخصاتي كبير يستحق مكانته وأدواره الصعبة».

مسلسل جزية غمام، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة طارق لطفي، ومي عز الدين، وأحمد أمين، وفتحي عبدالوهاب، ورياض الخولي، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة، ومي الغيطي.