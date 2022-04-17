شركات السياحة: 120 ألف مصري سافروا للعمرة بعيدًا عن البوابة المصرية

قال إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إن نحو 120 ألف مواطن مصري سافروا لأداء العمرة هذا العام بالحصول على التأشيرة مباشرة من الوكيل السعودي دون المرور على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة التي أنشئت من الأساس لتتم كافة رحلات العمرة خلالها.

ولفت إلى أن هذا العدد جرى تحديده وفقا لبيانات شركات الطيران العاملة بين مصر للسعودية، موضحًا أن من سافر لأداء العمرة بطريقة غير مشروعة وفقا لقانون إنشاء البوابة وذلك عن طريق السفر من مصر لدولة أخرى كـ ترانزيت قبل أن يدخل السعودية لأداء العمرة، أضاع على الدولة أكثر من 100 مليون جنيه.

60 ألف مواطن سافروا للعمرة عبر البوابة المصرية

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أنه في الوقت الذي سافر أكثر من 100 ألف مصري لأداء العمرة عبر نظام الـ b2c وهو حصول المواطن على تأشيرة العمرة مباشرة من السعودية، فإن من خرجوا رسميا لأداء العمرة عن طريق البوابة لم يتعد الـ60 ألف معتمر طوال موسم العمرة بأشهر «رجب وشعبان ورمضان».

وطالب عبد العال، بإجراء تقييم فني دقيق لتجربة البوابة المصرية للحج والعمرة خلال موسم العمرة الحالي، في ظل وجود أبواب ومنافذ عديدة للسفر لأداء العمرة بعيداً عنها.

شركات السياحة وضعت فى موقف محرج أمام عملائها

وأشار إلى أن شركات السياحة التزمت بقانون البوابة المصرية ونظمت رحلاتها وفقا لتعليمات وزارة السياحة، وباتت في موقف لا تحسد عليه، حيث لم تجد من يشترى برامجها، خاصة أن كل أنواع السفر البديلة للعمرة أرخص وأقل بكثير من أسعار السفر عن طريق بوابة العمرة.

وأوضح، أن قصور بوابة العمرة في وضع آليات دقيقة للسفر للسعودية ومعايير حاكمة لكافة أطراف منظومة العمرة؛ خلق أوضاعاً معكوسة ذبحت شركات السياحة الملتزمة، كما أضاعت على الدولة الرسوم التي أرادت أن تحصلها من المعتمرين دون أن تقدم أي شيء، مشددا على ضرورة إعادة بوابة العمرة لوزارة السياحة التي لها خبرات كبيرة في مجال الحج والعمرة.