أطعمة ومشروبات احذر تناولها في السحور للتخلص من الخمول.. منها الجبنة الرومي

كشفت الدكتورة مروة شعير مدرس التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الخمول أثناء الصيام خلال شهر رمضان المبارك، حيث يشعر العديد من الصائمين بشيء من التعب والإرهاق والخمول، لافتة إلى أن الأمر ليس من باب المصادفة، ولكن هناك العديد من العوامل التي أدت إلى ذلك.

أسباب الشعور بالخمول في رمضان

وقالت مروة شعير في تصريحات لــ«الوطن» إن سبب الشعور بالتعب والإجهاد خلال صيام رمضان يعود إلى تناول أطعمة ومشروبات غير صحية على وجبة السحور، الأمر الذي يساعد على يسبب مضاعفات كبيرة للصائم وتسبب له عدة عوامل سلبية على صحته.

الأطعمة والمشروبات التي تسبب الخمول

وتابعت مدرس التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن هناك قائمة من الأطعمة والمشروبات التي تسبب الخمول للصائم، ويجب عدم تناولها على السحور حتى لا يتم الشعور بالإرهاق والتعب خاصة خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يجعل الصوم شاقا وصعبا، وتتمثل هذه الأطعمة والمشروبات في:

- المقليات

من الأطعمة التي تستنزف قدرا كبيرا من طاقة الجسم أثناء فترات الصوم بالنهار، نظرا لكونها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ولا تحتوي على أي ألياف غذائية تحافظ على مستوى السكر في الدم، ما يجعل الصائم يشعر بالتعب والإرهاق.

- الجبن الرومي

تعد من المنتجات المصنعة من الألبان ولكن ممنوعة من تناولها على مائدة السحور، لكونها تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح مما تجعل الصائم يشعر بالعطش.

- اللحوم المصنعة

مثل البسطرمة واللانشون والبلوبيف، يجب على الصائم منع تناول أي منها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالعطش الشديد، لاحتوائها على مستويات عالية من المواد الحافظة والصوديوم.

- القهوة

واحدة من المحظورات التي يجب على الصائمين عدم تناولها خلال فترة السحور لكونها تحتوي على مادة الكافيين، التي تحفز الجسم على التخلص من السوائل المحتفظ بها عن طريق عملية التبول.