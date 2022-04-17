كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد XE .. أعراضه ومدى فعالية اللقاح ضده

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن متحور XE، عبارة عن مزيج من متحوري أوميكرون BA1,BA2، ويحمل نفس الأعراض المصاحبة عند الإصابة بالعدوى، ومن المتوقع أن يكون أقل من حيث المضاعفات والآثار الجانبية للعدوى التي تظهر عند الإصابة.

متحور XE ينتشر بسرعة كبيرة

وأضاف الحداد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متحور XE ينتشر بسرعة كبيرة تفوق متحور اوميكرون والمتحور الفرعي الثاني، وفقا للمؤشرات فإن المتحور XE ينتشر بسرعة 10% أسرع من المتحور الأصلي والفرعي من أوميكرون.

اللقاحات مازالت فعالة ضد متحور XE

وتابع استشاري المناعة والحساسية، أن اللقاحات مازالت فعالة وسارية ضد المتحور أوميكرون، وجميع المتحورات الأخرى التي طرأت على المتحور الرئيسي أوميكرون، موضحا أنه لا يوجد خطورة من الأعراض الناتجة عن العدوى بهذا المتحور إذ أقل حدة وتأثيرا على صحة المصاب.

متحور XE لا يقاوم فاعلية اللقاحات

وأكد أن متحور XE لا يقاوم فاعلية اللقاحات، ولا يؤدي إلى فقدان الأجسام المضادة كافة الفعاليات التي تساعد على حماية الجسم من العدوى بفيروس كورونا أو المتحورات، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات ذات فاعلية على جميع المتحورات التي طرأت على أوميكرون.

أهمية أخذ اللقاح للوقاية من متحور XE

وشدد الحداد على أهمية أخذ اللقاح من خلال المراكز المختلفة المتواجدة بمحافظات الجمهورية، والتي تساعد على الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، أو إحدى المتحورات التي طرأت عليه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أهمية أخذ الجرعة التنشيطية التي أثبت فعالية كبيرة في الوقاية من المضاعفات الناتجة عن متحور أوميكرون، وكذلك المضاعفات الناتجة عن المتحورات الفرعية.