مصرع طفل صدمته سيارة وإصابة آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

لقي طفل مصرعه، مساء اليوم الأحد، وأصيب 2 آخرين، في حادثي سير منفصلين ببني سويف، الأول إثر اصطدام سيارة ملاكي بطفل أمام عزبة المطيرين بعد كارتة كوم أبو خلاد بطريق بني سويف الفيوم الجديد، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما أصيب آخران في حادث انقلاب دراجة نارية أمام عزبة نصر قاي التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، وجرى نقلهما لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بالمستشفى ذاتها.

مصرع طفل صدمته سيارة ملاكي

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشخص أمام عزبة المطيرين بعد كارتة كوم أبو خلاد بطريق بني سويف الفيوم الجديد، وأسفر عن مصرع «محمد. س. ع» 6 سنوات، وجرى نقله إلى مشرحة بني سويف الجامعي، ووجه مدير الأمن باتخاذ اللازم والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

إصابة اثنين في انقلاب دراجة نارية

وفي الحادث الثاني، أصيب اثنان في حادث انقلاب دراجة نارية أمام عزبة نصر قاي التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، لإسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

عند الانتقال والفحص، تبين أن المصابين هما «أيمن.ر. س» 45 سنة، مصابا بكسر مضاعف بالساق اليمنى وجروح وكدمات بالجسم، يقيم بقرية شاويش ببني سويف، و«رجب. ح. ف» 28 سنة، مصابا بجروح وكدمات اشتباه كسر بالقدم اليمنى.