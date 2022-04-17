بسبب «قشرة موز».. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشوم بالمحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى، مشاجرة بالشوم بين طرفين جيران، أسفرت عن إصابة شخصين بجروح وكدمات في الرأس، وذلك بسبب خلافات على قشرة موز، ألقاها طفل أحد الطرفين، أمام منزل الطرف الآخر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وبعد التصالح بين الطرفين تم إخلاء سبيلهما.

إخطار بنشوب مشاجرة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب مشاجرة بالشوم والعصا بين عائلتين، ووجود مصابين وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة، حدوث المشاجرة بين «محمد . ص» ويبلغ من العمر 70 عاما، مصاب بجرح قطعي في الرأس وكدمات متفرقة في الجسد، وإصابة نجله يدعى «أيمن»، يبلغ من العمر 37 عاما، بجرح قطعي في الوجه وكدمات متفرقة في الجسد، والطرف الثاني «م. ال» 24 سنة، و«ف. ال» في الثلاثينات من العمر، مصابا بجرح قطعي في الرأس استلزم جراحة 35 غرزة، وأثر على الأذن اليسرى، وتم نقلهم إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

الحفيد شرارة المشاجرة

وتبين من التحريات أن السبب وراء المشاجرة، قيام حفيد أحد الطرفين بإلقاء قشرة موز أمام منزل الطرف الثاني، وحدثت مشادات كلامية بينهم تطورت لاعتداء الطرفين على بعضهما بالعصي والشوم والسلاح الأبيض.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وبعد تدخل العقلاء تم التصالح والتنازل عن المحاضر التي حررها كل طرف ضد الآخر، وتم إخلاء سبيلهم من النيابة.