إصابة 4 أشخاص في مشاجرة على أولوية المرور بسوهاج

تعدى شقيقان بسبب أولوية المرور على الطريق بمركز طما بمحافظة سوهاج، على شقيقين آخرين بالمركز، ليصاب الأربعة، ويجري نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافهم.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

مشاجرة بين شقيقين وشقيقين أخريين بسوهاج

وبانتقال وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وتبين أن المشاجرة بين كل من «فرغلي ع ج ف» 37 عاما، سائق، ومقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، مصابا بـ«جرحين قطعيين بفروة الرأس»، وفقا للتقرير الطبي المبدئي لمستشفى أسيوط الجامعي، إذ نقل المصاب إليها لإسعافه وشقيقه «علاء» 30 عاما، عامل، مصابا بـ«جرحين قطعيين بالساعد الأيمن»، وفقا للتقرير الطبي المبدئى لمستشفى أسيوط الجامعي، إذ نقل إليها لإسعافه، كطرف أول للمشاجرة.

الطرف الثانى للمشاجرة ونقلهما لمستشفى أسيوط الجامعى

أما طرف المشاجرة الآخر، فجاء «علاء ي ع ع» 23 سائق، ومقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، مصابا «جرحين قطعيين بفروة الرأس، وفقا للتقرير الطبي المبدئى لمستشفى أسيوط الجامعي، إذ نقل إليها لإسعافه وشقيقه»، «محمد ي ع ع» 17 عام عامل، ومقيم بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج مصابا «جرح قطعي بفروة الرأس وآخر بالساعد الأيسر»، وفقا للتقرير الطبي المبدئى لمستشفى أسيوط الجامعى حيث نقل إليها لإسعافه، كطرف ثانى للمشاجرة.

ضبط طرفي المشاجرة وتحرير محضر

جرى ضبط طرفـي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات، فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب أولوية المرور بالشارع, وتحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.