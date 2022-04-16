عاطل يقتل والدته المسنة في مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالبحيرة

لقيت سيدة مسنة مصرعها في مشاجرة إثر خلافات أسرية في محافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، وجرى التحفظ على جثتها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني بمقتل سيدة في مشاجرة بالمحمودية

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة المحمودية، يفيد استقبال المستشفى جثة سيدة مسنة، لقيت مصرعها إثر وقوع خلافات ومشاجرة عائلية بقرية «الرياح»، التابعة للوحدة المحلية بقرية «سرنباي»، بذات المركز، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى.

التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى قيد التحقيق

بالانتقال والفحص تبين وفاة «خضرة علي خطاب إسماعيل»، 74 سنة، ربة منزل، وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من إلقاء القبض على المتهم، حيث كشفت التحريات الأولية أن المتهم ابن المجني عليها، ويُدعى «خليل محمد خليل»، 37 سنة، عاطل، ومقيم ذات القرية.

المتهم أقدم على قتل والدته لإرضاء زوجته

واعترف المتهم خلال التحقيقات بوقوع مشادة مع المجنى عليها، تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات أسرية بين زوجة المتهم والمجنى عليها، حيث قامت زوجته بهجر منزل الزوجية، ورفع دعوى خلع على زوجها المتهم، لخلافات بينها وبين والدته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت في مباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.