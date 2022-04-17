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وزير التعليم: اختبارات أولى وثانية ثانوي التجريبية لها علاقة بالامتحانات المقبلة

كتب:

كريم روماني
10:40 م | الأحد 17 أبريل 2022
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانوي الثانوي مهم جدا للتعرف على المنصة الامتحانية وشكل الأسئلة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لها علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام القادمة.

وتابع أن المهام الأدائية للصف الرابع ليست امتحانات وإنما هى نشاط في حصتين لقياس مهارات الفهم والتطبيق وليست لقياس الكم المعرفي ويمكن للطالب الاستعانة بالكتاب أثناء أدائها ولا يجب التعامل معها على أنها اختبارات تقليدية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.