«التعليم»: أرسلنا منصة الامتحان التجريبي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها أرسلت منصة الامتحان التجريبي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي؛ استعدادا للامتحانات التي تعقد غدا الإثنين 18 أبريل الجاري في المدارس وعلى أجهزة التابلت في لجان مطبقة لجميع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الامتحانات تهدف إلى التدريب على كيفية الإجابة على الأسئلة عبر الوسيط الإلكتروني.

تحديث التابلت لاستقبال منصة الامتحان التجريبي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وناشدت مدارس المرحلة الثانوية، الطلاب بضرورة تحديث أجهزة التابلت لاستقبال منصة الامتحان التجريبي للصفين الأول والثاني الثانوي، التي يؤدي الطالب من خلالها الامتحان غدا، ويشمل أسئلة مقالية وموضوعية تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أن المنصة تعمل طوال اليوم الدراسي ويتم التنسيق الكامل مع جميع المديريات للوقوف على سير العملية الامتحانية.

الامتحان التجريبي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي غدا

وشددت المدارس على الطلاب، بضرورة الالتزام بخطوات تحميل منصة الامتحان التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن الامتحانات تعقد لطلاب الصفين الأول الثانوي غدا في مادة الفلسفة ولا تضاف للمجموع.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق، أن منصة الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي متاحة، وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة تدريب الطلاب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

وشددت على المدارس الخاصة والحكومية غير المتصلة بالإنترنت باستخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب، لافتة إلى أن الأسئلة تكون فيما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني وهي موضوعية ومقالية، مؤكدة على الطلاب، ضرورة تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات لاستقبال منصة الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.