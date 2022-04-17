مسلسل العائدون الحلقة 16.. أمير كرارة يُهرب صفوان إلى مصر

نجح الفنان أمير كرارة، في بداية مسلسل العائدون الحلقة 16، في تهريب «صفوان» إلى القاهرة، وذلك من خلال تنفيذ خطة شديدة الإحكام، لاسيما وأنه يتعرض لكمائن أمنية عدّة، في الدولة التي يُقيم فيها «صفوان».

وعاش «صفوان» خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 16، حالة من الخوف والقلق والشك أيضًا، فور وصوله القاهرة، إذ صار في قبضة الأجهزة الأمنية، بشأن الحصول منه على معلومات خاصة بإحباط مُخطط توزيع مقاتلي تنظيم داعش، إلى عدد من الدول العربية.

محمود عبد المغني يمنح الأمان لـ«صفوان»

وظهر «صفوان» في مسلسل العائدون الحلقة 16، وهو يُفتش المنزل الذي وُضع فيه، تحسبًا لوجود كاميرات مراقبة أو مُسجل صوتي، ليُفاجئ بعدها بوجود محمود عبد المُغني داخل المنزل، ليبدأ معه التحقيق والحصول منه على معلوماتٍ أمنية مُعنية، بجانب منحه نوعًا من الأمان.

«كمال» ينتقم من زوجته ويُدبر لها حادث سيارة

وفي المُقابل، عنّف «كمال أقطاي» زوجته، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 16، بعد اكتشاف واقعة خيانة «صفوان» له، حيث إنه كان المُساعد الأول له، وفوجئ بخيانته لزوجته، ووجود مبالغ مالية ضخمة في حساباته البنكية، وذلك قبل هروبه لمصر.

وانتقم «كمال» من زوجته، من خلال تدبير حادث لها، خلال مسلسل العائدون الحلقة 16، إذ تفجرت سيارتها، ليتفحم الجثمان بشكلٍ كامل.