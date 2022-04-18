دوي انفجارات في «خيرسون» جنوبي أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، سماع دوي انفجارات في مدينة «خيرسون» الواقعة جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وعثرت قوات جمهورية «دونيتسك» الشعبية، على جثة قائد اللواء البحري 36 التابع للقوات الأوكرانية فلاديمير بارانيوك في مدينة «ماريوبول» الساحلية.

رئيس أوكرانيا: إصابة 106 أشخاص في قصف روسي على «خاركيف»

كان الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن 18 من سكان «خاركيف»، قتلوا وأصيب 106 آخرون في قصف من قبل القوات الروسية خلال الأيام الأربعة الماضية فقط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، إن بلاده لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، معتبرا أن فرض العقوبات هو أمر غير أخلاقي ولا معنى له، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.