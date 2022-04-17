أوكرانيا: الوضع في ماريوبول «خط أحمر» والمدينة لم تسقط بعد

قال وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، اليوم الأحد، إن الوضع في مدينة ماريوبول «خط أحمر» خلال المفاوضات مع روسيا، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

فيما أوضح رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، اليوم الأحد، أن القوات المتبقية في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية ما زالت تقاتل وتواصل تحدي مطلب روسي بالاستسلام.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني، أن المدينة لم تسقط بعد، منوهًا إلى أن الجنود الأوكرانيين يواصلون السيطرة على بعض أجزاء المدينة وفقًا لما ذكرته قناة «العربية».

مقتل 5 وإصابة 13 آخرين في قصف مدينة خاركيف

ولفت رئيس الوزراء الأوكرانى، إلى أنه سيحضر اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع، وسيطلب المزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا.

فى السياق ذاته قال مسؤول صحي أوكراني، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في القصف الروسي لمدينة خاركيف.

وقال ماكسيم هاوستوف، رئيس إدارة الصحة في إدارة خاركيف الإقليمية، إن 13 مواطنًا آخرين أصيبوا جراء قصف يوم الأحد لثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

فيما يعمل رجال الإنقاذ على مساعدة الناجين بعد القصف الذي أصاب المباني السكنية والإدارية وتسبب في اندلاع حرائق.

وأفادت وكالة أسوشيتيد برس أن مسؤولين قالوا إن مركز خاركيف تعرض لقصف بقاذفات صواريخ متعددة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، أمس إلى أنها عرضت على التشكيلات القتالية الأوكرانية المتبقية في ماريوبول الاستسلام مقابل الحفاظ على سلامتهم مهددة كل من سيواصل المقاومة في ماريوبول بتدميره.

روسيا عرضت على مقاتلي أوكرانيا فى ماريوبول الاستسلام

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، أن المقاتلين الأوكرانيين القوميين و«المرتزقة» المتحصنين في مصنع «آزوفستال» للصلب بمارويوبول في وضع يائس، فهم يطلبون بإصرار من كييف السماح لهم بالاستسلام، لكنهم يتلقون تهديدات بالإعدام في حال أقدموا على ذلك.

فيما عرضت القوات المسلحة الروسية على مقاتلي الكتائب القومية المتطرفة و«المرتزقة» الأجانب المحاصرين في ماريوبول وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم اعتبارًا من الساعة السادسة بتوقيت موسكو يوم الأحد، مقابل ضمان الحفاظ على حياتهم.