إسقاط مروحية روسية «كا 52» في أوكرانيا.. وواشنطن تطلق قمرا سريا إلى الفضاء

أسقطت القوات الأوكرانية، باستخدام نظام صواريخ «إيجلا»، «يبلغ قيمته 100 دولار»، مروحية روسية من طراز «كا 52» بقيمة 15 مليون دولار في منطقة «خاركيف» الواقعة في شمال شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وكان 5 أشخاص على الأقل، قتلوا أمس الأحد وأصيب 13 آخرين في ضربات جوية على «خاركيف»، تسببت في اندلاع حرائق، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة «الدفاع الروسية»، إسقاط طائرتين أوكرانيتين «ميج 29» فوق مدينة «خاركيف»، مشيرة إلى تدمير 44 منشأة عسكرية أوكرانية.

وأكدت «الدفاع الروسية»، تدمير مستودعات وقود وذخيرة للجيش الأوكراني في: «خاركيف» و«دونيتسك».

من جانبها، قالت رئيسة مجموعة حقوق الإنسان في «شبه جزيرة القرم»، أولها سكريبنيك، إن الجيش الروسي، نقل قسرا حوالي 150 طفلا من مدينة «ماريوبول» الساحلية ، بينهم حوالي 100 طفل مريض ومصاب من المستشفى، وتم نقلهم في اتجاه «دونيتسك» و«تاجانروج» الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

رئيس وزراء أوكرانيا: «ماريوبول» لم تسقط بعد

وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء أوكرانيا، دنيس شميهال، إن قوات بلاده المتبقية في مدينة «ماريوبول» الساحلية ما زالت تقاتل، ومستمرة في تحدي مطلب «موسكو» بالاستسلام، مشيرا، لـ شبكة «يه.بي.سي» الأمريكية، إلى أن الجنود الأوكرانيين يواصلون السيطرة على بعض أجزاء المدينة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار شميهال، إلى عدم سقوط المدينة بعد، واوضح المسؤول الأوكراني، أنه سيحضر اجتماعات «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي»، في الأسبوع الجاري، بـ واشنطن، وسيطلب المزيد من المساعدات المالية لـ بلاده.

بدوره، أوضح قال السناتور الديمقراطي كريس كونز، أنه قلق من أن الصراع الدائر في أوكرانيا قد يحولها إلى سوريا إذا لم تفعل «واشنطن» والحلفاء الغربيون المزيد لمساعدة أوكرانيا.

القمر الأمريكي تم إطلاقه على صاروخ من طراز «سبيس إكس فالكون 9»

من جانبها، أطلقت «واشنطن» قمرا اصطناعيا سريا «إن آر أو إل-87» تابعا لمكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي «إن آر أو» في الفضاء، من قاعدة لقوة الفضائية في «فاندنبرج» بـ «كاليفورنيا» على متن صاروخ مكون من مرحلتين من طراز «سبيس إكس فالكون 9»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.