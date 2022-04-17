«الدفاع الروسية»: تدمير 6 مصانع عسكرية أوكرانية ومقتل 1035 مرتزقا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تدمير 6 مصانع عسكرية أوكرانية في ضواحي العاصمة كييف، ومقتل 1035 مرتزقا أجنبيا، فيما فر 912 آخرين من المعارك.

موسكو: كييف استقطبت 6824 مرتزقا من 63 دولة

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنَّ الحكومة في كييف استقطبت 6824 مرتزقا من 63 دولة منذ بدء العملية العسكرية، يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تقديم الوزارة عرضا إلى قوات الأوكرانية المتبقية في مدينة ماريوبول، مهلة للاستسلام وتسليم أسلحتهم.

وأعلنت الدفاع الروسية، أن المقاتلين المتبقين في المدينة محاصرون بمصنع أزوفستال للصلب في أوضاع إنسانية كارثية، مشيرة إلى أنهم يرغبون في الاستسلام إلا أن الحكومة المتواجدة في كييف تهددهم بالإعدام حال حدوث ذلك.

موسكو: كييف فقدت أكثر من 4 آلاف جندي في ماريوبول

وكشفت الوزارة في بيانها المنشور عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن حصيلة القتلى من الجانب الأوكراني في العملية العسكرية بماريوبول، منوهة إلى أنهم تخطوا 4 آلاف فرد، مفندة بذلك تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول أعداد قتلى كييف منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وقال زيلينسكي في وقت سابق، إنَّ خسائر أوكرانيا في الحرب الروسية لم تتخطى الـ3 آلاف جندي، محذرا من أن القضاء على آخر القوات الأوكرانية المتواجدة في ماريوبول من شأنه إنهاء مصير المفاوضات مع موسكو، بحسب قناة «العربية».

وتسعى القوات الروسية للسيطرة على المدينة الساحلية التي تقع على بحر آزوف، التي ستكون أكبر مدينة أوكرانية أسقطتها موسكو، بينما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، أنها تمكنت من السيطرة على كامل ميناء مدينة ماريوبول.

وشنت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لحماية حدودها الشرقية من تمدد حلف الناتو.