القوات الأوكرانية تقصف أراضي «دونيتسك».. وإصابة 10 أشخاص جراء القصف

أصيب 10 أشخاص بجروح بينهم طفليين اثنيين، جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي جمهورية «دونيتسك» الشعبية الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلنت مدينة «سان بطرسبرج» الروسية، وفاة نائب قائد الجيش الثامن الروسي اللواء فلاديمير فرولوف في أوكرانيا، وقال المكتب الصحفي لرئيس البلدية، في بيان تعزية، إن عمدة سان بطرسبرج ألكسندر بيجلوف حضر الجنازة التي أقيمت في مقبرة سيرافيموفسكي التاريخية، أمس السبت، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في مقابلة مع «سي إن إن»، إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قد يلجأ إلى الأسلحة النووية أو الكيمائية لأنه لا يقدر حياة شعب أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني: الوضع في «ماريوبول» لا يزال مترديا

أشار زيلينسيكي، في فيديو، إلى أن الوضع في مدينة «ماريوبول»، لا يزال مترديا، بسبب إجراءات الجيش الروسي، فيما أوضحت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، أن «واشنطن» لا تزال ثابتة في دعم أوكرانيا، على الرغم من تهديدات روسيا بعواقب لا يمكن التنبؤ بها بشأن توريد الأسلحة والمعدات الثقيلة لـ«كييف».

وأضافت ماركاروفا، أن الدبلوماسيين الروس، ينشرون الأكاذيب في محاولة لتبرير الفظائع التي ترتكبها «موسكو» في أوكرانيا، موضحة أنهم نفس النوع من المعتدين الذين يستحقون محاكمة دولية وليس لهم الحق في أن يُطلق عليهم «دبلوماسيين».

بلجيكا تعلق خدمة السفن التجارية التي ترفع العلم الروسي

قال ميناء مدينة «أنتويرب» البلجيكية، إنه اعتبارًا من اليوم الأحد، تماشياً مع الحزمة الخامسة من العقوبات التي فرضها «الاتحاد الأوروبي» على «موسكو» ستعلق جميع الموانئ البحرية في بلجيكا خدمة السفن التجارية التي ترفع العلم الروسي، مع بقاء بعض الاستثناءات سارية المفعول، المنصوص عليها في قرار الاتحاد.