موسكو تعلن موافقة بعض الدول على شراء الغاز الروسي بالروبل

أعلنت السلطات الروسية، عن موافقة بعض الدول على شراء الغاز الروسي بالروبل، على خلفية الإجراءات الجديدة التي اتخذتها روسيا ردا على العقوبات الأمريكية عليها بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

بوتين يعمل على تصدير الموارد النفطية إلى الشرق

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حذر في وقت سابق، الغرب من العقوبات التي تم فرضها على إمدادات الطاقة الروسية، مشيرا إلى أنها لن تضر بالاقتصاد الروسي بل سترفع فقط الأسعار العالمية.

كما أعلن الرئيس الروسي خلال اجتماعي حكومي، عن اتجاهه لتصدير الغاز والنفط الروسي إلى الشرق بدلا من الغرب، مبينا أن أوروبا لن تكون قادرة على العيش بدون موارد الطاقة الروسية.