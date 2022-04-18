حريق ضخم في بنها بسبب ماسورة غاز وإصابة 2.. وفصل الكهرباء عن المنطقة

حريق ضخم شهدته أحد المناطق بمدينة بنها، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تبين الحريق الضخم، وسط استغاثات من سكان المنطقة، التي وقع بها الحريق المسفر عنه عدد من الإصابات.

ونشب الحريق في عزبة الحرس الوطني بمركز ومدينة بنها، وتداول الأهالي صورًا وفيديوهات، تبين الحريق الحادث بسبب ماسورة غاز، بحسب ما ذكره الأهالي، في عدد من مقاطع الفيديو، التي نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمعنية، إلى موقع الحادث بعزبة الحرس الوطني بمركز ومدينة بنها، وجرى السيطرة على الحريق فورًا، بعد فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة بالكامل، وتواجد أمني كثيف في موقع الحادث.

وتعرض 2 من سكان عزبة الحرس الوطني بمركز ومدينة بنها، إلى إصابات نتيجة الحادث، ولم يتم تحديد حطورتها حتى الآن، إلا أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الصحية اللازمة.