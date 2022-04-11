اختراعات «التنك» لتقديم أحلى سحور في بنها.. طواجن فول وبطاطس «صينية» (فيديو)

«طواجن فول وطعمية واختراعات» على مائدة السحور في عربية فول «التنك» بمدينة بنها، التي تشهد زحاما وطوابير لتناول سحور رمضان، الذي يتكون من صينية أو طاجن فول وبطاطس وطعمية ميكس والجبنة بكل أنواعها ولا يتعدى سعر السحور لفردين 40 جنيها.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا، لرصد طوابير السحور على عربية فول «التنك» في منطقة النجدة ببنها في محافظة القليوبية خلال شهر رمضان، إذ تقدم طواجن الفول والطعمية والبطاطس، التي تعد من أحدث أنواع وأشكال السحور، وتناول الفول والطعمية في رمضان.

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سر اسم التنك

قال محمد التنك صاحب المطعم والعربية، إنه يعمل في مهنة بيع الفول والطعمية منذ كان عمره 10 سنوات، أي من حوالي 32 سنة مع والده، وكان يتجول معه بقدرة الفول للبيع على عجلة، حتي قام بعمل العربية الخاصة به من أكثر من 20 عاما، وفي بداية عمله كان يعمل على العربية بمفرده دون مساعد، وكان يستعين بالزبائن لخدمة أنفسهم، ومن هنا أطلق عليه بعض الزبائن مازحين له لقب «التنك»، ليظل لقبه من وقتها، ويشتهر الفول الذي يبيعه بهذا الاسم.

طواجن الفول اختراع رمضاني

أوضح محمد التنك، أن رمضان شهر مميز جدا في عمله، مشيرا إلى أنه قدم هذا العام لرواد عربته الذين يأتون للسحور، وجبات طواجن الفول والطعمية المختلفة بطعم السجق والجبنة والقشطة، وعدد كبير من الوصفات وبنفس سعر طبق الفول العادي، إذ يصل ثمن الطاجن أو الطبق إلى 10 جنيهات بالسلطة، فيما يقدم على مائدة السحور طواجن طعمية وجبنة وبطاطس مختلفة، والطاجن أو الطبق بـ5 جنيهات.

وأضاف أنه يجد متعة خاصة في أجواء رمضان، إذ أنه يزين العربة التي يعمل عليها، ويضع مفارش وفوانيس رمضانية، كما أنه يزين الشارع بالزينات، لخلق جو ممتع يقبل عليه أهالي بنها.