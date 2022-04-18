مواطن يتطوع بنقل مصابي حريق بنها إلى المستشفيات بسيارته مجانا

شهد محيط حريق منطقة الحرس الوطني ببنها، تواجدا مكثفا من مواطني بنها، معلنين تضامنهم مع الأسر المنكوبة في الحريق، وأعلن عدد من المواطنين استعدادهم لتقديم الدعم لهم.

وأعلن المواطن إسلام دياب، عبر صفحات السويشال ميديا، أنه جاهز لنقل أي حالات مصابة لمستشفيات القاهرة أو أي محافظة بسيارته الأجرة الخاصة به، معبرا بقوله: «الناس لبعضها، وكلنا واحد ومصيبتنا واحدة».

رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات

فيما قال الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات الجامعية ببنها، مشيرا إلى أنه جار عمل اللازم.

فيما أعلن الدكتور ابراهيم راجح مدير إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفورى مع الحادث وتداعياته، تنفيذا لتوجيهات الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور بنشوب حريق هائل بمنطقة الحرس الوطني، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة علي الحريق ومنع امتداده لباقى المنازل المجاورة، وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، لتتوالى التحقيق وحصر حجم الخسائر.