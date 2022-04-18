حريق بنها يلتهم منزلا بالكامل.. النيران تشتعل في مخزن سفنج (فيديو)

حالة من الذعر عاشها أهالي مدينة بنها، بعد اندلاع حريق هائل في عزبة الحرس الوطني، وسط استغاثات من السكان بسرعة إنقاذهم، قبل أن تتفاقم الأمور ويصعب السيطرة عليها، نظرًا لضخامة الحريق.

وسرعان ما قامت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ المدني والمطافي، بالذهاب إلى موقع الحادث بعزبة الحرس الوطني بمركز ومدينة بنها، وبالفعل نجحوا في السيطرة على الحريق فورًا، بعد فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة بالكامل.

حريق بنها يلتهم منزل بالكامل

أسفر الحريق الذي اشتعل فجر اليوم، عن إلتهام النيران لمنزل بالكامل مكون من 4 أدوار، كما تعرض 2 من سكان المنطقة إلى إصابات نتيجة الحادث الذي أثار ذعر السكان، دون تحديد حجم خطورتها، إلا أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الصحية اللازمة.

سبب حريق بنها

وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة سبب حريق بنها، إلا أن أهالي المنطقة رجحوا أن الحريق ناجم جراء انفجار ماسورة غاز، بينما أوضح آخرون أن السبب وراء الحريق، يعود إلى اشتعال مخزن يحتوي على سفنج.