«النيابة» تنتدب المعمل الجنائي لفحص حريق منطقة الحرس الوطني في بنها

أمرت النيابة العامة ببنها، بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق منطقة الحرس الوطني، إخلاء المنزل للتأكد من سلامته، فيما استمرت أعمال التبريد قائمة من قبل القوات لمنع امتداد الحريق لمناطق أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، سيطرت على حريق اندلع بورشة «منجد» بمنطقة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، جرى نقلهم للمستشفى وما زالت أعمال التبريد.

حريق هائل في بورشة «منجد»

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق هائل في بورشة «منجد» أسفل عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة بمدينة بنها رجحت المعاينة الاولية ان السبب تسريب غاز طبيعي وامتداد الحريق لمنزلين مجاورين للمخزن الكائن به الحريق.

الدفع بـ5 سيارات

على الفور جرى الدفع بـ5 سيارات تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن عدة إصابات، جرى نقلهم لمستشفى بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما انتقل مدير أمن القليوبية لموقع الحادث لمعاينة أسباب الحريق.