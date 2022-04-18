إصابة سيدة وطفلة جراء حريق بنها.. والسبب الأولي ماس كهربائي

شهدت إحدى عمارات منطقة الحرس الوطني بالقليوبية حريق، إذ التهمت النيران عمارة تتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية، منذ قليل، والعمارة بها ورشة للتنجيد.

إصابتان جراء الحريق لسيدة وطفلة

تحركت أجهزة الأمن والحماية المدينة بسرعة، وجرى السيطرة على حريق بنها، وسط أنباء عن سقوط ضحايا بالعقار المحترق.

وقال المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها، إنهم تلقوا بلاغ عاجل عن حريق في منزل أهالي بمنطقة الحرس الوطني، وأجروا بلاغا للحماية المدنية، التي دفعت بـ6 سيارات، وجرى السيطرة على الحريق.

وأضاف «عبدالستار»، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يوجد حتى الآن سبب متوقع للحريق إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق هو الماس الكهربائي، «لسة مفيش سبب متوقع لحد دلوقتي غير إنه ماس كهربائي».

لجنة المنشآت تتفقد العقار

وأوضح أن لجنة المنشآت ستتفقد العقار في الصباح الباكر للتأكد من حالة المنزل، مؤكدا أن العقار مأهول بالسكان، وأصيبت سيدة وطفلة بحريق متعددة في الجسم، ولكن لم يتم تحديد نسبة الحريق بالجسم.