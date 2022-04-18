«شنجهاي» تسجل 3 وفيات بـ كورونا: أعمارهم بين 89 و91 عاما

سجلت «شنجهاي»، أولى حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منذ إغلاقها في 10 مارس الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت حكومة «بلدية شنجهاي»، إلى وفاة 3 أشخاص تراوحت أعمارهم بين 89 و 91 عاما، فيما قال موقع «هندوستان تايمز» الهندي، إن الإغلاق واختبار فيروس «كورونا» لسكان شنجهاي البالغ عددهم 25 مليونًا لم يوقف العدوى بعد، وتم الإبلاغ عن أكثر من 22000 حالة إصابة بـ الفيروس.

الوفيات الـ3 لم تطعم ضد كورونا

وقالت لجنة الصحة بالمدينة في بيان، أن الأشخاص الـ 3، كانت لديهم العديد من الأمراض المصاحبة، ولم يتم تطعيمهم ضد «كورونا»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في نشرتها الإنجليزية.

كان الإغلاق الصارم في «شنجهاي»، أثار الغضب بين سكان المدينة، فيما لجأ العديد من السكان، في الأسابيع الأخيرة، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من القيود ونقص الإمدادات الغذائية.

وكانت السلطات الصحية في الصين، سجلت في وقت سابق من اليوم الاثنين، 2723 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس لـ البلاد بينها 2417 حالة في «شنجهاي»، أمس الأحد.

لجنة صينية: خروج 1637 شخصا من المستشفيات في البر الرئيسي

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن 1637 شخصا خرجوا من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس الأحد، بعد تعافيهم من الفيرس.

وفي سياق متصل، تسلمت جامعة الدول العربية، بدورها، شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة «كورونا» مقدمة هدية من الصين، وقالت السفارة الصينية بالقاهرة في بيان مشترك مع الجامعة العربية، امس الأحد، إن الأمانة العامة للجامعة استقبلت شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة الفيروس، والتي تتضمن عددا من الكمامات الطبية بالإضافة إلى مستلزمات طبية وقائية.