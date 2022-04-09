الصين تسجل 1334 إصابة بـ«كورونا» بينها 1015 حالة في شنجهاي

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم السبت، 1334 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ، في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الجمعة، وقالت «لجنة الصحة الوطنية» في تقرير يومي، إن 1015 حالة تم تسجيلها في شنجهاي، و248 حالة في جيلين، و13 حالة في تشجيانج، إضافة إلى 6 حالات في بكين وبقية الحالات تم تسجيلها في 12 منطقة.

خروج 1996 متعافيا من مستشفيات البر الرئيسي الصيني

وسجلت «لجنة الصحة» الصينية، 16 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي الصيني، مشيرة إلى خروج 1996 متعافيا مستشفيات البر الرئيسي، وأوضحت اللجنة الصينية، أن 135218 مريضاً غادروا المستشفيات في عموم البر بعد شفائهم، حتى أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى شنجهاي

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها من السفر إلى شنجهاي، بسبب القيود المتعلقة بـ«كورونا» بما في ذلك خطر فصل الآباء عن الأطفال. وأجازت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، لموظفي قنصليتها غير الأساسيين في شنجهاي بالمغادرة الطوعية.

وأوصت السلطات الأمريكية، بعدم سفر مواطنيها إلى الصين بسبب قيود كورونا، فيما قالت الخارجية الأمريكية في بيان، إنه يسمح لجميع أسر الموظفين الأمريكيين بالمغادرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، 1150 حالة إصابة بـ«كورونا» و89 حالة وفاة بـ الفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا».

وكانت الحكومة الهندية، أعلنت امس الجمعة، أن مواطنينها البالغين سيكونون قادرين على أخذ الجرعة الثالثة المعززة من «لقاح كورونا» اعتبارًا من غد الأحد، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي ألمانيا، أظهر معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية في بيانات، تسجيل 150675 إصابة جديدة بـ «كورونا» و 309 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى إلى 22591726 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 131679 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».